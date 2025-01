JUHTKIRI Kas võitleme tuulikutega?

Tegemist on üsna suure võimsusega. See tähendaks sadade tuulikute püstitamist maismaale ja 50–60 tuulikuga mereparki, mis Euroopa kogemust arvestades ei ole siiski midagi enneolematut. Jälgides debatti ja kogukondade kasvavat vastumeelsust tuuleparkide rajamisele, näib ometi, nagu näeks rahvas tuulikuid esimest korda, justkui esimest autot 19. sajandi lõpus.

Milles siis asi, et ehkki tuulikutega oleme Eestis kokku puutunud juba enam kui inimpõlve, jagub küsimusi endiselt rohkem kui vastuseid? Tegemist on riigi tegemata tööga, mis on kahetsusväärne, sest esimese tuuliku püstitamisest on möödunud juba tõesti palju aega. Meenutame, et 1997. aastal käivitati tuulegeneraator Tahkuna poolsaarel, 2002. aastal Saaremaal Sääre külas ning samal aastal avati Eesti esimene tuulepark Virtsus.