BORIS KIRT Miks me laseme elektriarvele õhust summasid juurde keevitada?

Eesti Energia kontserni kuuluvatel ettevõtetel: elektritootjal Enefit, põhivõrku haldaval Eleringil ja jaotusvõrguoperaatoril Elektrilevil on oluline mõju kogu Eesti majandusele ja elanikkonna elujärjele. Paraku aga, on nad oma tegevuse ja hinnapoliitikaga aidanud suuresti kaasa sellele, et Eesti riigi majandus on juba enam kui kolm aastat sügavas madalseisus ning selle negatiivne mõju tarbijatele on ületanud inimeste taluvuse piiri, kirjutab majandusteadlane Boris Kirt.