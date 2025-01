PEETER ESPAK Tsensoritest vandenõulaste tegevus vajab uurimist

Tänaseks on nii Elon Musk Twitteri paberite avalikustamisega kui ka Facebooki juht Mark Zuckerberg mõlemad ametlikult teada andnud, et USA riigiorganid tegelesid ebaseaduslikult tõese info tsenseerimisega. (The Guardian, 27.08.24) Oma loomult olid kuritegelikud ja põhiseadusliku korra vastased nii ühe osa riigiametnike sekkumine USA valimistesse aastal 2020 varjamaks demokraatide parteile kahjulikku Joe Bideniga seotud korruptsiooni kajastava info levikut avalikkuses kui eriti USA valitsuse tsensuurimeetmed viirusekriisi ajal takistamaks suure koguse tõelevastava materjali (Reuters, 27.08.24) levikut muuhulgas koostöös kasusaava ettevõtluse, valitsusametnike ja ühe osa ajakirjanduse kokkumänguna (The Washington Times, 16.01.23). Meta juht Mark Zuckerberg võrdles pärast avalikkuse ees vabandamist ja oma asutuses pealesunnitult tekkinud faktikontrolli institutsiooni kaotamist toimunut alles äsja isegi George Orwelli düstoopiaromaanis «1984» asetleidnuga (Axios, 10.01.25)