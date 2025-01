KAJAR LEMBER Valime terve mõistuse, mitte kiusu!

Väikese näitena iseloomustab seda protsessi see, kui ühistulise tegevuse lipulaev peab kinni panema mõned aastakümneid tegutsenud maapoed. Kas see on üldse probleem? Või ongi see normaalne majandusmudel, et turg paneb kõik paika ja kui ei tasu, siis nii ongi. Julgeks arvata, et paraku päris nii ikka ei ole, või õigem oleks öelda, et ei tohiks nii olla. Kui me tahame riigina, et elu ja ettevõtlus oleks võimalik üle Eesti, siis on riigil roll sekkuda olukordades, kus selgelt ainult turupõhine loogika ei toimi.