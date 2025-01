RAINER SAKS Venemaa korraldab Trumpi vastu infooperatsiooni stiilinäidet

Kõigepealt teatab Tucker Carlson näiliselt ilma igasuguse põhjuseta, et president Biden kavandas Venemaa presidendi kõrvaldamist. Samal ajal seletatakse Venemaa sotsiaalmeedias, et Carlson sai seitsmekohalise summa tasuks Venemaa presidendiga tehtud intervjuu eest. Sedasi on loodud genereeritud teema, mis ei tohiks jääda president Trumpile märkamata.

Presidenti üritatakse mõjutada meenutades atentaati ja demoniseerides samal ajal president Bidenit. Nii taotletakse, et president Trump distantseeruks alateadlikult USA poliitikast ja samastaks ennast Venemaa presidendiga. Edasi astub esile Venemaa riigiduuma (parlamendi) esimees Vjatšeslav Volodin ning hoiatab, et president Bideni kavandatud Venemaa presidendi vastased tegevused viivad tuumasõjani. Mitte millegagi põhjendatud valeuudise pinnalt saab uuesti teha tuumaähvarduse. Selle esitab siiski Vene võimuhierarhias inimene, kelle avaldusi ei võeta nagu otsese ähvardusena, aga heal juhul kerib meedia selle suureks. Kogu loo ainus mõte on suruda maha uue USA presidendi initsiatiivid Venemaa suunal. Carlsoni ja teiste poolt meediasse söödetud lugudes on veel erinevaid huvitavaid infobitte, mis üritavad tekitada ajakirjandusele hasarti joosta suunas, kus midagi ei leia, aga need taotlevad vaid eesmärki hoida seda infooperatsiooni piisavalt kaua meedias üleval.