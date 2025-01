Kõigepealt teatab Tucker Carlson näiliselt ilma igasuguse põhjuseta, et president Biden kavandas Venemaa presidendi kõrvaldamist. Samal ajal seletatakse Venemaa sotsiaalmeedias, et Carlson sai seitsmekohalise summa tasuks Venemaa presidendiga tehtud intervjuu eest. Sedasi on loodud genereeritud teema, mis ei tohiks jääda president Trumpile märkamata.