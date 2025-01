Esmaspäeval teatasid mõned koalitsiooni tipp-poliitikud ootamatult sotsiaalmeedias, et on leppinud kokku suures Eesti energeetikaplaanis. See näeb ette nelja teravatt-tunni ulatuses maismaa ja meretuuleparkide ehitamist ning tuumajaama rajamisega edasiliikumist.