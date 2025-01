MERKO KIMSTO II penisonisammas on siiski hea

Pensionisüsteem on teema, mis kütab jätkuvalt kirgi. Viimastel nädalatel on arutletud nii pensionide indekseerimise küsimust, teise pensionisambaga taasliitumise tingimusi kui ka muid viise tagamaks, et tulevasi eakaid ootaks väärikas vanaduspõlv, kirjutab Compensa Elukindlustuse juht​ Merko Kimsto.