ENE KALLAS Hiina needus ja katkised kehad

Ei, see ei alanud tollest koledast pandeemiast, mille avaakord pani Saaremaa lukku. Selle immutas saarele ei keegi muu kui üks toonaseid ja tänaseid ministreid, kelle tungival nõudmisel oli Kuressaare suures spordisaalis vaja tingimata üks tänapäeva gladiaatorite võistlus maha pidada. Ja kes sai pärast peksa? Muidugi mitte minister, vaid need, kes ei suutnud tungivale soovitusele vastu seista. Jah, see okas torgib siiani, aga inimesed unustavad...