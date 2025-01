ANDREI KUZITŠKIN Millal käivitub kellamehhanism, mis hakkab lugema Putini režiimi viimaseid kuid?

Piirkondade vahel on aga väga suur hinnaerinevus. Kõige kallimad on tooted Moskva, Jakuutia, Tšukotka ja Kamtšatka kaubandusvõrgustikes. Odavaimad seevastu Kaukaasias ja Volga piirkonnas. Leiva hind Tšetšeenias võib olla kolm korda madalam kui Tšukotkal. Kommunaalteenuste, kütuse, rõivaste ja muude tarbekaupade hinnad on samuti piirkonniti väga erinevad. Seda asjaolu saab illustreerida, võrreldes elatusmiinimumi suurust Venemaa piirkondades 2025. aasta alguse seisuga.