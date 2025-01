MART KULDKEPP Kas Donald Trump liigub Henry Fordi jälgedes?

Fordi mõte oli omas ajas uuenduslik: kodanikuaktiviste kaasates sai minna mööda tavapärastest diplomaatilistest kanalitest, mis olid juba oma abitust näidanud. Ka mõte, et neutraalsetel riikidel peaks sõja lõpetamise juures olema juhtiv roll, kaugenes arusaamast, et sõda on eeskätt ainult sõdivate riikide omavaheline asi ning lähenes maailmasõja lõpujärgus laialt levinud ideele, et sõja lõpetamine ja tulevase sõja ärahoidmine on ülesanded, mis kuuluvad rahvusvahelise kogukonna pädevusse tervikuna.