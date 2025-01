JAAK MADISON Euroopalt tuleb nõuda piiriehituse rahastamist

Öeldakse, et suured laevad pööravad aeglaselt... Euroopa Liit on laev, mis pöörab veelgi aeglasemalt! Juba aasta tagasi, 2023. aasta veebruaris kutsus Euroopa Ülemkogu (ehk 27 ELi liikmesriigi valitsusjuhid koos Euroopa Komisjoni presidendiga) Euroopa Komisjoni üles kohe mobiliseerima märkimisväärseid ELi rahalisi vahendeid ja ressursse, et aidata liikmesriikidel tugevdada oma piirikaitsevõimekust ja infrastruktuuri. Seejuures küsis enamik liikmesriike ELi rahastust just nimelt füüsiliste piiritõkete rajamiseks, sest ilma nendeta on keeruline kontrollida inimeste liikumist üle Euroopa välispiiride.