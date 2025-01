VIKTORIA LADÕNSKAJA-KUBITS Kui annetajad toetavad nõrgemat ehk riiki

Detsembris jooksis telekas järjekordne «Jõulutunnel» ja üsna mitmed poliitikud rääkisid heategevuse olulisusest. Mõtlesin: tore, et valitud saadikud mõistavad elu ja surma küsimust, aga kus on teie lahendused, sest need sõltuvad ju otseselt teist. Jätsin siiski toona sellest kirjutamata, sest kui öelda ausalt, et peaaegu iga kümnes Kingitud Elu fondile annetatud euro läheb käibemaksuna riigile tagasi, siis äkki inimesed ei osale enam nii aktiivselt ja südamlikult heategevuses. Ning kaotajateks jäävad uuesti need, kes niigi tervishoiusüsteemi toetusest ilma.