ERKKI KOORT Eesti on Narva toasooja pantvangis

Eesti on teinud väga olulise otsuse. Vabariigi valitsus otsustas eraldada 100 miljonit eurot gaasijaama ehitamiseks Narva. Suurepärane, et ometigi on suudetud otsustada juhitava võimsuse rajamine Eestisse. Aastaid on räägitud, et midagi peaks tegema, kuid toodud ettekäändeks, et kolme kuuga elektrijaama ei ehita. Ei ehita tõesti, aga osa praegusest otsusest on kahjuks klassikaline «vihma käest räästa alla»-juhtum.