Tarmo Kadak Tegevuspõhine eelarve tahab ümbertegemist!

Organisatsiooni kestvaks ja edukaks tegutsemiseks on vaja tööriistu, mis aitavad edu saavutada nii täna, operatiivselt, ja ka pikaajaliselt, strateegiliselt. Et olla jooksvalt edukas, on vaja tööriistu, mis aitavad planeerida, hinnastada, jälgida, otsustada, tõhustada. Strateegiliselt edukas olla aitab vahend, mis toetab strateegia elluviimist. Need erinevate tasandite tööriistad täiendavad üksteist, kuid ei suuda üksteist asendada, ega peagi, kirjutab Tallinna Tehnikaülikooli majandusarvestuse dotsent Tarmo Kadak.