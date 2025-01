ANDRUS KAARELSON Raha kaitsekulude tõstmiseks on tegelikult rohkem kui küll

Kui riigi kaitsmine oleks valitsuse eesmärk number üks, siis esmalt rahastataks ära vajalik kaitsekulu ning kärped tehtaks teistelt riigi kulutustelt. Paraku on viimased valitsused talitanud risti vastupidi – esimesena on tõstetud sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnaga seotud kulusid, riigikaitse rahastamist on alati peetud nendest vähem tähtsaks. Riigikaitsele panustamise asemel on viimased Reformierakonna juhitud valitsused alati veeretanud juttu, et riigikaitseks raha ei jätku ning seega tuleb tõsta kõikvõimalikke makse.