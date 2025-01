JUHTKIRI Tehisaru, sedakorda kommunistlik

Praeguseks on juba üksjagu neid, kes on DeepSeeki oma arvutisse lasknud kontrollimaks, kas see on tõesti nii hea, kui räägitakse. Aga stopp! Brauseris töötav DeepSeek, nagu on tänaseks teada, jälgib agaralt, mida uudishimulik kasutaja arvuti klaviatuuriga teeb. Nii nagu on põhjust arvata, et Hiina odavad (elektri)autod on ühtlasi meie igapäevaelu järele nuhkivad seadmed, on sedasama ilmselt ka DeepSeek.