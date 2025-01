MARKO KAASIK Putini kirik ei ole usuvabaduse subjekt

Aga Eestis on tolle Putini mõjukanali sulgemine kuidagi ootamatult raskeks läinud ja vinduma jäänud. Käib kummaline arutelu kanoonilise õiguse ehk kiriku sisekorra üle, mis üllatuslikult osutub argumendiks Eesti riigi seadusandlike otsuste tegemisel. Peaksime võtma otsustavama positsiooni ja endale aru andma, et mõjutustegevuse oht Eestis ega mujal vabas Euroopas ei ole väiksem kui Ukrainas.

MPEÕK rõhub Euroopa Inimõiguste Hartale ja Eesti põhiseadusele, mis nimetab usuvabaduse piiramise võimalike alustena ainult avaliku korra, tervise või kõlbluse kaitsmist, mitte riiklikku julgeolekut. See ei ole kogemata ega ettenägematusest nii sõnastatud, sest «riiklik julgeolek» on küllaltki veniv mõiste, mis võib mõnele autokraatse kalduvusega poliitikule anda põhjenduse kuritarvitusteks. Aga agressori sõnumite levitajale allumine on potentsiaalne oht nii avalikule korrale, kui ka inimeste tervisele (ja elule)!