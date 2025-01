RIINA SOLMAN Kelle huve teenib TLÜ lektorite läänevastane propaganda?

Akadeemiline keskkond peaks ideaalis olema koht, kus saab vabalt teadmisi omandada, ilma et õppetöö muutuks ühekülgse ideoloogilise surve all pooli valivaks tegevuseks, mis mõnes Eesti kogukonnas lausa ebaturvalisuse tunnet tekitab.

Nagu paljud teised minu kaasvilistlased, õppisin minagi Tallinna Ülikoolis õpetajaks. Aja jooksul on õpetajakoolituse kõrvale kujundatud terve rida muid humanitaarvaldkonna õppekavu. Osa minu ülikooli siginenud rahvusvaheliste suhete asjatundjaid vastandusid hiljuti teravalt Eerik-Niiles Krossi täiesti õigustatud arvamusele, et Iisraeli ülikoolide ja õppejõudude tühistamine on juhm antisemitism.