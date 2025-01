RAINER SAKS Kuhu kadusid Kurski rindelt Põhja-Korea sõdurid?

Ukraina sotsiaalmeedias levivad teated, et Põhja-Korea sõdureid ei ole viimaste päevade rünnakutes kasutatud. Ukraina armee avaldas ka video lahingus surma saanud Põhja-Korea kolonelleitnandi aukraadis ohvitserist. Arvatakse, et Põhja-Korea üksused on suurte kaotuste tõttu viidud tagalasse ümberformeerimisele.