URMAS REINSALU Võimuparteide juhid on seadnud endale energeetikas ideoloogilise eesmärgi

Täna andsid kolme võimupartei juhid teada, et on leppinud energeetikas kokku, et teevad juba aprillis kokku 4 TWh mahus mere-ja maismaatuuleparkide oksjonid. Selle ettevalmistamiseks hangiti ka kiirkorras EL komisjoni riigiabi luba, kirjutab Isamaa esimees Urmas Reinsalu.