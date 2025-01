Narva jõudis kapitalism ja kohe algas kisa. Seekord väljendub see rahvaalgatuses, millega nõutakse sisuliselt turumajanduse lämmatamist. Ja nagu Eestis enne valimisi kombeks, viskusid sotsialistid ühes Kremli-meelse erakonnaga KOOS turumajanduse piiramise vankri ette.

Alustame algusest. Kongis istuva Aivo Petersoni käsilane Tatjana Aleksejeva leiab, et narvakatele tehakse küttehinnaga liiga. Tatjana tahab, et keegi vaataks Narva soojavee ja küttekulude tariifide poliitika läbi, pakuks toetusi ja soodustusi madala sissetulekuga peredele ja abivajajatele ning ootab, et probleemiga tegeletaks kiiresti ja avatud dialoogis linnaelanikega.