MARTIN MÖLDER Poliitiline diskrimineerimine – lubamatu aga tavaline

Meie riigi alusdokumendi paragrahv 12 ütleb, et kedagi ei tohi diskrimineerida muuhulgas poliitiliste ja muude veendumuste alusel ning et poliitilise vihkamise ja diskrimineerimise õhutamine on seadusega keelatud ja karistatav. Eesti üha enam emotsionaalselt turris ühiskondlik reaalsus aga päris selline ei ole. Avalikus ruumis, eriti sotsiaalmeedia avalikus ruumis, on osad poliitilised eelistused õigemad kui teised. Ning eksisteerib terve rida valvekommentaatoreid, kes on valmis valedele poliitilistele eelistustele vastama isegi sisuliselt tapmisähvardustega. Ja mis veel hullem, «õiget» seisukohta toetavale vaikivale üldsusele on see kõik nagu normaalne.

Sellist diskrimineerimist on väga selgelt näha Eesti valijate hoiakutes. Norstati ja Ühiskonnauuringute instituudi poolt jaanuari alguses (10.01.2025) läbi viidud küsitlus näitas, et umbes üks seitsmest Eesti kodanikust on viimasel ajal tundnud, et teda on tema erakondlike eelistuste tõttu diskrimineeritud ning peaaegu üks kuuest ütles, et nad on pidanud oma erakondlikku eelistust teiste eest varjama. Need numbrid tervikuna ei ole suured, kuid natuke järele mõtlema võiksid nad panna küll. Eriti kuna nad ei ole erakondade toetajate vahel võrdselt jaotunud. Siin on sees väga selge lõhe.