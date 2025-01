RAUL EAMETS Põhjendusi, miks mitte teha, leiab alati

Miks see on oluline? Eelmise aasta kurbade näitajate valguses on taas hakatud rääkima demograafilisest kriisist. On üldteada fakt, et maal elavatel inimestel sünnib rohkem lapsi kui linnainimestel. Seetõttu tuleks igati toetada noorte perede kolimist maale. Lisaks on maal elamisel ka selge julgeoleku aspekt. Kui näiteks Setomaal ei elaks inimesi, siis jalutaksid nii mõnedki üle piiri kõndinud inimesed täna juba Helsingis või Stockholmis vabalt ringi. Nüüd on vist küll ka piiritara valmis, kuid on selge, et kohalike silmapaarid annavad juhukülalistest märku ning ametivõimud saavad juba edasi tegutseda.​