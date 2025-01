RAINER SAKS Lukašenka valulävi on väga madalale kukkunud

SPUTNIK / VIA REUTERS

Valgevene juht Aljaksandr Lukašenka (vasakul) on oma Venemaa kolleegi Vladimir Putini parem käsi.

Valgevene juht esines valimispäeval avalikult mitmete seisukohtadega, mis iseloomustavad hetkel Valgevene geopoliitilist olukorda. Ta arendas mõttekäiku, et tõeliselt kaitstud on riik, millel on tuumarelva heidutus, kirjutab julgeolekuekspert Rainer Saks.