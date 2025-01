JUHTKIRI Vajame isiklikku eeskuju

Nagu pensionid, on Eestis indekseeritud ka kõrgemate riigiteenistujate palgad ja need tõusevad alates 1. aprillist. 80 protsenti palgatõusu aluseks võetakse eelnenud aasta sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise aastakasv, ülejäänud viiendiku aluseks on tarbijahinnaindeksi aastakasv.

Mullu kasvas sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa 6,19 protsenti võrreldes üle-eelmise aastaga, tarbijahinnaindeks suurenes aga 3,5 protsenti. Lihtne arvutustehe näitab, et nii pensionite kui ka kõrgemate riigiteenistujate palkade kasv peaks seega olema 5,65 protsenti. Ülemöödunud detsembris otsustas siiski valitsus teatud riigiteenistujate palgakasvu osaliselt edasi lükata kuni 2028. aastani. Nende palgatõus on seniajani poole indeksi võrra, 2028. aastal lisandub aga ka vahepeal «saamata jäänud» palgatõus.

Lisaks peaministrile lükkas valitsuse tunamullune otsus osaliselt edasi ka ministrite, riigikohtu liikmete, riigisekretäri, riigi peaprokuröri, ringkonna-, maa- ja halduskohtu kohtunike, riikliku lepitaja ning soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku palgatõusu. Tasub aga eraldi rõhutada: see palgatõus on ei jää ära, vaid ainult lükkub edasi 2028. aastani.

Viisakas oleks palkade indekseerimine külmutada, kuni on selge, et majanduslangus on tõepoolest läbi. Sellest, et mullu kolmandas kvartalis SKT võrreldes teise kvartaliga ei muutunud, jääb mõistagi väheks. Majandus peaks olema selgelt kasvurajale naasnud.