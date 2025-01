Mulle meeldib see vanasõna sellepärast, et temas on lakooniliselt ja täpselt kokku võetud kogu kunagisele Vene keisririigile omane seisuslik elukorraldus ja impeeriumi ajalugu, selle lätete algaegadest alates. Vanasõna algus «Kana ei ole lind» näitab seda, et peaaegu lennuvõimetut olendit ei panda samasse ritta pistrike, kotkaste ega kajakatega, kuna need tiivulised lendavad ja teevad seda väga osavalt. «Moskva ei ole pealinn» käis selle kohta, et alates impeeriumi algusest peale ei olnud Moskva enam Venemaa pealinn, kuna selle rolli võttis üle Sankt-Peterburg, mille Peeter I ehitas Rootsilt vallutatud Ingerimaa aladele, Nyenskansi kindluse kohale 1703. aastal. «Lipnik ei ole ohvitser» tähendas seda, et see esimene ohvitseri auaste ei andnud selle kandjale päris ohvitseri mõõtu ja «tema naine ei ole proua», tähendas seda, et prouaks ei saanud lipniku auastme pika ja laitmatu teenistusega välja teeninud, talupoegadest pärineva kunagise reamehe ja allohvitseri abikaasa, kes pärines ise linnakodanlastest (meštšane) või talupoegadest.