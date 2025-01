Aavo Heinlo Kodukootud innovatsioon

Riigikogus menetlusel olevas Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni korralduse seaduses on neid käsiraamatuid teatud määral ignoreeritud, seda eriti innovatsiooni mõiste käsitlemisel, mille ulatust on oluliselt kitsendatud.

Oslo Manualist loeme: innovatsioon on uue või oluliselt täiustatud toote (kauba või teenuse) või protsessi, uue turundusmeetodi või uue organisatsioonilise meetodi rakendamine äritavas, töökorralduses või välissuhetes. Edasi täpsustatakse, et see hõlmab tooteid, protsesse ja meetodeid, mida ettevõtted esimesena välja arendavad, ja ka neid, mis on üle võetud teistelt ettevõtetelt või organisatsioonidelt.