HANNES TOOMSALU Kui me Trumpi ei toeta, pole me enam kaitsmist väärt

Venelaste edasiliikumise tempo on küll langenud kuid suuremate asulate, nagu Kurakhove ja Velika Novosõlka piiramine ja linnalahingud, on olnud tõenäoliselt tempo languse põhjuseks. Eks see «48 tunni» valimislubadus oligi ebarealistlik. 6. jaanuaril sai Trumpi meeskond ligipääsu presidendi salastatud dokumentidele, sealhulgas neile, mis puudutasid sõda, ja tõenäoliselt võis see panna korrigeerima varasemaid plaane, mis võisid olla või ka mitte olla ette valmistatud.