TOOMAS ALATALU Täna on lihtne suure poliitika tegemist selgeks saada

Loomulikult üritavad võimu kaotanud midagi oma poliitikatest päästa ja nende juristid kribivad pabereid, ent kuna maailm kubiseb kriisidest ja sõdadest, on suurem osa ilmakodanikest varsti pigem rahul sellega, et jälle on võimul mees, kes otsustab ja tegutseb, mitte ei heieta ega targuta lõpmatuseni. Kuivõrd õigesti, kuivõrd valesti ta midagi teeb, näitab aeg, aga eks tema tegude vaagijad tea sedagi, milliste valedega ja oma tasku täitmisega on kõik teised senised ja praegused võimurid tegutsenud.