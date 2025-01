ANDRES NOODLA Energiatõhususe regulatsioon moonutab tegelikkust ja töötab endale vastu

Hoone omanikel ja ühiskonnal on ühine huvi, et hoonete kütteks-jahutuseks ning tehnosüsteemide tööks kulub vähem põlevkütust-energiat ehk hoonete kasutus on energiatõhus ning väiksema kahjuliku mõjuga keskkonnale. Kütteks-jahutuseks kulunud kütus-energia on olemuselt (rahaline) kadu ning selle kokkuhoiu võrra muutub ühiskond rikkamaks. Hoonete energiatõhususe saavutamine peab olema ka kulutõhus. Mingil põhjusel on kulutõhususe nõue Eesti seadustest välja jäetud.