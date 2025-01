MARIKA LAURIK Eestlased peavad vastama lihtsale küsimusele: kas me soovime, et säiliks meie rahvusriik?

Paari parlamendierakonna juhtpoliitiku jutust jääb mulje, et nad pole tänaseni aru saanud, mis riigis nad elavad. Nad ise ongi elav tõestus, et on vaja kiiresti põhiseadus korda teha. Jutt karistamisest valimisõiguse äravõtmisega näitab, et meil on isegi kodanike hulgas selliseid inimesi, kellele Eesti riik on armulikult kodakondsuse kinkinud, kuid kes ei oska seda au vääriliselt hinnata ega ei austa eestlaste põhiseaduslikku õigust enesemääramiseks. Nemad peavad põhiseadust poliitiliseks võitlusväljaks sisserännanud valijate häälte nimel ja on võtnud riigikogu pantvangi.