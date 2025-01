HEIDO VITSUR Eesti vajab riigireformi

Ametisse määramisele eelnenud kuulamisel Senati välispoliitika komitees ütles USA riigisekretäri kandidaat Marco Rubio muu hulgas ka järgmist. «Pärast pika külma sõja võitmist jõudsime kahepoolsele konsensusele... et oleme jõudnud ajaloo lõppu; et kõigist maailma rahvastest peaks nüüd saama demokraatliku lääne juhitud kogukonna liikmed; et rahvuslikke huve teeninud välispoliitika võiks nüüd asendada liberaalset maailmakorda teeniva välispoliitikaga; et kogu inimkond on nüüd määratud riiklikku suveräänsust ja rahvusliku identiteeti hülgama ning saama maailma kodanikeks... Nüüd teame, et see oli ohtlik pettekujutelm... See kujutelm ei ole nüüd lihtsalt vananenud – on see relv, mida kasutatakse meie vastu.»