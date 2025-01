Venemaa presidendi pressiesindaja Dmitri Peskov teatas avalikult, et ollakse valmis kontaktiks USA presidendi Donald Trumpiga. Pressiesindaja oli ärritunud erinevate meediapäringute peale ning teatas, et valmisolek kohtumiseks on olemas, aga puudub kindel kuupäev. Kremli pressiesindaja öeldu tõendab, et Venemaal oodatakse, millal USA president võtab ühendust ametlike kanalite kaudu. Esmajärjekorras eeldatakse telefonikõnet.