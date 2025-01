JUHTKIRI Jäägu meile valikuõigus!

On samas õige, et maiustused ja rämpstoit on poodides paremini esil kui tervislikum toit. Elu on ka näidanud, et inimesed tahavad teada, mida söövad, kuid info toidupakendil on tihti liiga väikeses kirjas, et kohe aru saada, kas toit on tervislik või mitte. Tarbijatele saab vastu tulla, olgu selleks näiteks nn valgusfoori süsteem, kus pakendil olev värv ütleb, kui tervislik on toit. Roheline on seega väga hea, punane aga ebasoovitatav. Ka saaks poes ilmselt riiuli kõrgusega ja nähtavusega tuua rohkem esile tervislikumaid toite, mitte rämpstoitu.