NÄDALA VASTAJA Sven Mikser: on üsna omamoodi kogemus, kui võhivõõras lennukis autogrammi küsib

Ma ei usu, et seda saab kummaliseks seigaks nimetada, aga arvukatel kohtumistel lugejatega olen olnud üllatunud, kui paljud neist on fiktsionaalses Vareda mõisas ära tundnud mõne oma tuttava paiga. «Vareda» tegevuskohaks on pakutud vähemalt paarikümmet mõisahäärberit Virumaast Võrumaani. Ja üsna omamoodi kogemus on muidugi seegi, kui lennukis sinu kõrval istuv võhivõõras inimene kotist su raamatu välja kougib ja sellesse autogrammi küsib.