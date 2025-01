SERGEI METLEV Venemaa hirmutab Narva muuseumi direktorit vanglaga

Tagaselja vahistamised ja tagaotsimised on Kremli psühholoogiline relv, mille eesmärk on vastata Rahvusvahelise Kriminaalkohtu otsusele kuulutada Vladimir Putin tagaotsitavaks. Taolise vastuse tuntuim näide on Kaja Kallase tagaotsitavaks kuulutamine 2024. aastal.