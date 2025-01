Teiseks, ehkki esimeses faasis on ette nähtud nii pantvangide vabastamine kui ka ajutine relvarahu ja tsiviilelanike tagasipöördumine, on lahtine, kuidas see tegelikkuses välja nägema hakkab. Gaza põhjaosa, kuhu palestiinlastel lubatakse naasta, on sisuliselt elamiskõlbmatu, mida tõendab ka 2014. aasta konfliktijärgse rekonstrueerimise ebaõnnestumine. Tänase hävingu ulatus on aga veelgi ulatuslikum. Fakt, et lepe on jaotatud kolmeks etapiks, mitte üheks terviklikuks kokkuleppeks, viitab võimalusele, et valitsus soovib säilitada manööverdamisruumi, et vältida hilisemate etappide täitmist.