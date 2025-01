RAINER SAKS Veel sõdureid? Põhja-Korea saadab Venemaale uue laadungi

Ukraina sõjaväeluure (GUR) juht kindral Budanov avaldas eile info, et Põhja-Koreal on plaanis sel aastal tarnida Venemaale 150 ballistilist raketti KN-23 (Iskanderi analoog). Põhja-Korea sõjaline abi läheb suures osas Vene armee suurtükiväe toetamiseks. GURi andmetel on Vene armee saanud viimase kolme kuu jooksul 120 iseliikuvat suurtükki 170 mm kaliibriga ja 120 mitmiklasulist raketisüsteemi. Vastavalt plaanidele peaks selle aasta jooksul lisanduma veel teist sama palju sama marki tehnikat. Maavägede saabumise osas oli kindral ebamäärasem ja kindlaid arve ei esitanud.