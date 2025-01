JUHTKIRI Idavedude raha on verine

Postimehe hinnangul on väga kahetsusväärne, et peaaegu kolm aastat peale Venemaa täiemahulise agressiooni algust Ukraina vastu on Venemaa-vastastes sanktsioonides ikka veel augud, mis võimaldavad Venemaaga äritegevust. Sanktsioonide eesmärk on olnud reaalselt takistada Venemaa sõjatööstuse ja laiemas mõttes selle teenistuses oleva majanduse tegevust. Mida aasta edasi, seda enam on ju saanud selgeks, et Ukraina-vastase agressiooni ja okupatsiooni lõpetamise eelduseks on Venemaa majanduse nõrgestamine, mis muudaks sõjategevuse rahastamise ja varustamise võimatuks.