Vahel võivad leevikesed koos pidupäevaga pikemalt paika jääda – näiteks siis, kui aias on vahtrapuu või kui toidulaual pakutakse päevalilleseemneid. Siis tekib võimalus kuulata, et leevikesed laulavad ka südatalvel. Tõsi küll, see laul ei ole just teab kui virtuoosne, vaid pigem vaikne ja katkendlik melanhoolsete vilede ja kriiksatuste rida.