Andres Herkel Miks mehed ei saa lapsi

Pean tunnistama, et mul oli päris raske panna end sellest kirjutama. Kes olen mina, et teha etteheiteid lastetutele või öelda noortele naistele, et kõigepealt tuleb sünnitada. Mõtlen, et mingi autoriteet ja õigustus vanema mehena neist asjust kõneleda võiks olla ehk siis, kui üles kasvatatud lapsi on… no ütleme, et vähemalt neli-viis, ja soovitavalt ikka ühe kaasaga.