Haridusminister Kristina Kallase (Eesti 200) viimastest väidetest hallide passide kohta jääb mulje, et Eesti riik ei lase inimestel hallidest passidest lahti saada ja sunnib neid hoidma. Eesti kodanikuks võib aga saada igaüks. Selle taustal on väited, et riik justkui ei suutnud probleemi lahendada, arusaamatud. Veelgi arusaamatum on vastutuse lükkamine üksikisikult riigi õlule sellises küsimuses nagu kodakondsuse valik.

Kodanikuks saamise tingimused on kõigil teada. Eesti keel B1-tasemel, kaheksa aastat Eestis viibimist ja kodakondsuseksam põhiseaduse tundmise kohta. Need tingimused on igatpidi jõukohased keskmisele inimesele, mida tõendavad järjest Eestisse saabuvad välismaalased. Kas hallide passide omanikud on kuidagi nii erilised, et neil see ei õnnestu?