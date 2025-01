JUHTKIRI Kristen Michali lubadus eesti rahvale

Need võimelüngad on hästi teada ning tegemist pole riigisaladusega. Lihtsustades oleks kohe vaja tegeleda kolme teemaga. Esiteks on meil vaja õhukaitset, mis praegu sama hästi kui puudub. Teiseks on meil vaja juurde laskemoona, kuna Ukraina kogemus näitab, et seda kulub meeletult. Kolmandaks, olulise heidutuse elemendina on meil vaja rohkem Venemaa territooriumi sügavustesse laskvat täppismoona, mille kasulikkust on samuti õpetanud Ukraina sõda.