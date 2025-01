Üllatav on Trumpi TikToki kaitsele asumine just seetõttu, et tema ise pani esimesel ametiajal 2020. aastal palli veerema, kui tõstatas küsimused platvormi julgeolekuohust selle seose tõttu Hiinaga ja allkirjastas täitevkorralduse selle keelamiseks. Toona see läbi ei läinud ja Trump on sellest ajast väljendanud häälekalt, et ei poolda TikTokki, kuid näiliselt muutus kõik eelmise aasta märtsis, kirjutab Politico (14.03.24).