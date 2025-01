Samas on süsteem selline, et «toetame vaest õnnetukest, kes libastus järeltulijat saama», «kellel on, sellele anname rohkem; kellel vähem, see vaadaku ise, kuidas oma beebiga hakkama saab!». Kuidas lapsed üles kasvatatakse, jäetakse olulises osas vanemate isiklikuks mureks. Ehk lapseTOETUS on ühiskonna jätkusuutlikkuse seisukohalt häbiväärne.