ERAKONDADE VOX POPULI. Peaminister on esitanud riigisekretäri kandidaadiks Keit Kasemetsa, mis on võimalik ainult tänu detsembris tehtud seadusemuudatusele. Kas riigisekretäri roll on tõesti muutumas, mis õigustab juriidilise hariduse nõudest loobumist või näeme praegu riigisekretäri ametikoha politiseerimist?