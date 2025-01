JAANIS PRII Hakkame Läänemerel vahti pidama!

Seoses sellega tekkis mõte meenutada veelkord juba varem siin- sel välja käidut, et Läänemerel on tegelikult palju vahimehi, eriti siis, kui meri ei ole jääs ja on aktiivsem laevaliiklus. Pean silmas kõigi Läänemere äärsete riikide väikelaevnike. Et ideed paremini illustreerida, alustan ühe varasema kogemusega.