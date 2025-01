RAINER SAKS Zelenskõi kõne – lobitöö NATO liikmelisuseks käib

President Zelenskõi arvamuse kohaselt suudaks Euroopasse integreerunud Ukraina pakkuda Euroopale väga suure potentsiaaliga kaitsetööstust ja armeed, mis tasakaalustaks märgatavalt Venemaad. President Zelenskõi kõnes oli palju emotsioone nagu alati ja võib olla ka liialdusi, aga üldjoontes on tal õigus. Huvitav lõik Zelenskõi kõnes ütles, et 2022. aasta alguses sai Ukraina 90 protsenti uut relvastust USA-lt. Nüüdseks saadakse USA-lt 40 protsenti, Ukraina toodab ise 40 protsenti ja ülejäänud 20 protsenti saadakse Euroopast ja mujalt. President viitab, et Ukraina kaitsetööstusel on potentsiaali aidata Euroopat üle kaitsetööstuse madalseisust.