Venemaa juhid peavad hindama olukorda ning otsustama, kas minna väljapressimisega edasi või tõmbuda avalikus retoorikas tagasi. USA riigisekretär pakkus neile vähemalt alustuseks vaikust. Ukrainal on alati võimalus reaalsust muuta sõjas edu saavutades.

President Trumpi puistatud fraasid Venemaa agressiooni teemadel on pigem improviseeritud, mitte täpselt kalibreeritud. On märgata, et ta soovib oma isikuga seotud ootusi Ukraina teemadel jahutada, ei välista ega luba midagi konkreetset. Võib oletada, et president Trump on valmis kujundama konkreetsemad seisukohad peale Venemaa presidendiga suhtlemist ja esimene kohtumine on tema jaoks väga oluline ning ainus konkreetne samm, mida astuda.